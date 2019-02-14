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متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 14 فبراير 2019 07:58 م
متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل جلسة البرلمان.. نختلف فى السياسة.. ولا نختلف على الوطن.. متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. الحوار الطريق الوحيد لبناء كفاءة المؤسسات ومنتقديها.. والعمل السياسى مرهون باحترام القانون.. هل يمكن الوثوق فى سياسى لا يطبق شعاراته؟.. متى يكون العمل المشترك بديلاً عن البطولة المجانية؟.. ومتى تخرج المعارضة من نفق الاستقطاب المظلم؟.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 


 

ـ نختلف فى السياسة.. ولا نختلف على الوطن.. متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. الحوار الطريق الوحيد لبناء كفاءة المؤسسات ومنتقديها.. والعمل السياسى مرهون باحترام القانون.. هل يمكن الوثوق فى سياسى لا يطبق شعاراته؟.. متى يكون العمل المشترك بديلاً عن البطولة المجانية؟.. ومتى تخرج المعارضة من نفق الاستقطاب المظلم؟
 

ـ البرلمان يوافق على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية ساحقة.. 485 نائباً يؤيدون.. وعلى عبدالعال يحيل تقرير اللجنة العامة لـ«الدستورية والتشريعية» ويؤكد: الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة.. 60 يوماً للحوار المجتمعى وتلقى المقترحات.. وأسبوعان للنقاشات بحد أدنى 6 جلسات يحضرها مختلف الفئات


 

ـ «الداخلية» تضبط أدمن صفحة «شاومينج بيغشش الثانوية العامة».. «التعليم»: انتهاء توزيع التابلت على المحافظات
 

ـ حصل على قرض بـ 300 ألف جنيه.. «يونس» يحقق حلمه فى كفر الشيخ بدعم من «المشروعات الصغيرة»


 

ـ وزير الإسكان الجديد لـ«اليوم السابع»: مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019.. وشعار الإسكان «شقة لكل محدود دخل».. عاصم الجزار: نستهدف رفع المساحة العمرانية لـ 14%.. وبرنامج الإسكان الاجتماعى لن يقتصر على المليون وحدة
 

ـ الرئيس فى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن.. السيسى أول رئيس  من خارج أوروبا يلقى كلمة فى الجلسة الرئيسية.. ونشاط مكثف مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية


 

ـ السجون تفرج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسى
 

ـ وزيرة التخطيط: استراتيجية المرأة أسهمت فى زيادة نسبة عمالة السيدات 50%


 

ـ وزير الدفاع يتفقد مراحل الإعداد والتأهيل العلمى لطلبة القوات الجوية.. الفريق أول محمد زكى: نتطلع لأعداد أجيال متميزة من نسور القوات الجوية القادرين على حماية سماء مصر والدفاع عن ترابها الوطنى
 

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البرلمان

مجلس النواب

السيسي

وزير التخطيط

وزير الدفاع

على عبد العال




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