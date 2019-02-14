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الخميس، 14 فبراير 2019 04:55 م
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كوبا تتهم أمريكا بتحريك قوات والتأهب للتدخل فى فنزويلا

الخميس، 14 فبراير 2019 04:12 م
كوبا تتهم أمريكا بتحريك قوات والتأهب للتدخل فى فنزويلا مادورو
هافانا(رويترز)
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اتهمت كوبا الولايات المتحدة اليوم الخميس، بتحريك قوات خاصة سرا لمناطق أقرب إلى فنزويلا فى إطار خطة للتدخل في البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية تحت ذريعة وجود أزمة إنسانية.

وذكر "إعلان الحكومة الثورية" أن الأحداث التى وقعت فى الآونة الأخيرة فى فنزويلا ترقى لمحاولة انقلاب فشلت حتى الآن.

وتحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو للتنحى وتسليم السلطة إلى خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية.

وذكر الإعلان أن هذه الأحداث دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة سببت ضررا "أكبر 1000 مرة" من المساعدة التى تحاول فرضها على البلد.

وجاء في الإعلان "في الفترة بين 6 و10 فبراير أقلعت طائرات نقل عسكرية إلى مطار رافايل ميراندا في بويرتوريكو وقاعدة سان إيزيدرو الجوية في جمهورية الدومنيكان وجزر أخرى ذات موقع استراتيجي في البحر الكاريبي وربما دون علم حكومات هذه الدول".

وأضاف "انطلقت هذه الرحلات من منشآت عسكرية أمريكية تعمل بها وحدات العمليات الخاصة ومشاة البحرية التي تستخدم لعمليات سرية".

 

 

 


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ازمه فنزويلا




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