video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. نائب الرئيس الأمريكى: إيران أكبر تهديد للسلم والأمن فى الشرق الأوسط

الخميس، 14 فبراير 2019 02:23 م
فيديو.. نائب الرئيس الأمريكى: إيران أكبر تهديد للسلم والأمن فى الشرق الأوسط مايك بنس - نائب الرئيس الأمريكى
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

دعا مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، الدول الأوروبية للانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران، واتهم النظام الإيراني بمواصلة سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل، معتبرا إيران أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط.

وقال بنس" فى ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن فى الشرق الأوسط، إن النظام الإيراني هو أكبر ممول للإرهاب في العالم، متهما إياه بتسليح الميليشيات في المنطقة وقمع حرية شعبه.

وحول الوضع فى اليمن، أضاف: الحوثيون ينشرون الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب الرئيس الأمريكى يتعهد بتسخير قوات بلاده العسكرية للقضاء على الإرهاب

نائب الرئيس الامريكى

مايك بنس

ايران

الشرق الاوسط




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة