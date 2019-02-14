فيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدى العرضة السعودية عقب تدشين مشروعات تنموية

كتب محمد رضا

ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فى مقطع فيديو، يؤدى العرضة السعودية، عقب تدشينه مشاريع تنموية فى منطقة الرياض، حيث رعى العاهل السعودى مساء الأربعاء، فى قصر الحكم، بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

دشن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، عددا من المشاريع التنموية فى منطقة الرياض بتكلفة استثمارية 82 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، عقب ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين، على معرض "سلمان والرياض"، الذى أقيم فى بهو قصر الحكم، بهذه المناسبة، وضم مجموعة من الصور التى تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين فى قيادة منطقة الرياض.