فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا بسبب أعمال الصيانة

قنا - وائل محمد

أعلنت هندسة كهرباء قنا، عن أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق هي "معبر الشباب– الشبان المسلمين- مديرية الصحة– مستشفي الصدر– عمارات الاوقاف– منطقة المدرسة الحديثة– معسكر قنا الدائم– شارع المعتقل– منطقة المول– ارض حشمت– شارع 16– منطقة شرطة الكهرباء"، وذلك يوم السبت الموافق 16 /2 / 2019 وذلك لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.

وأكدت الشركة بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.