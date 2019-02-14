فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت هندسة كهرباء قنا، عن أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق هي "معبر الشباب– الشبان المسلمين- مديرية الصحة– مستشفي الصدر– عمارات الاوقاف– منطقة المدرسة الحديثة– معسكر قنا الدائم– شارع المعتقل– منطقة المول– ارض حشمت– شارع 16– منطقة شرطة الكهرباء"، وذلك يوم السبت الموافق 16 /2 / 2019 وذلك لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.
وأكدت الشركة بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.
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