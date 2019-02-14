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الخميس، 14 فبراير 2019 03:30 م
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فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا بسبب أعمال الصيانة

الخميس، 14 فبراير 2019 01:57 م
فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا بسبب أعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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أعلنت هندسة كهرباء قنا، عن أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق هي "معبر الشباب– الشبان المسلمين- مديرية الصحة– مستشفي الصدر– عمارات الاوقاف– منطقة المدرسة الحديثة– معسكر قنا الدائم– شارع المعتقل– منطقة المول– ارض حشمت– شارع 16– منطقة شرطة الكهرباء"، وذلك يوم السبت  الموافق 16 /2 / 2019 وذلك لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.

وأكدت الشركة بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.

 


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