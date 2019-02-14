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غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجومائية

الخميس، 14 فبراير 2019 11:22 ص
غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجومائية ميناء بوغاز الاسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن إدارة حركة السفن قررت فى العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعى رغم غلق البوغاز .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشددا على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة فى الميناء، والتعامل الفورى معها .


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