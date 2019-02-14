غرق قرية "أبو النجاة" بالمحلة بسب كسر مواسير المياه

الغربية – مصطفى عادل

تعانى قرية أبو النجاة التابعة للوحدة المحلية، لقرية بشبيش مركز المحلة بمحافظة الغربية، وهى أخر قرية على حدود المحافظة مع محافظة كفر الشيخ، والتى تعانى من مشاكل عديدة منها انفجار مواسير مياه الشرب، منذ أكثر من شهرين، دون تدخل المسئولين للكشف عن اماكن اخطار المياه الموجودة بمواسير مياه الشرب الممتدة تحت الأرض.

و غرقت القرية وامتلأت شوارعها بالمياه، دون تدخل من المسئولين، بسبب رفض المسئولين بشركة مياه الشرب بالغربية فرع المحلة الكبرى بإصلاح خطر المياه وحل أزمة مشكلة المياه المستمرة والتى تسببت فى غرق القرية، بحجة أن القرية تقوم بسداد فواتير المياه والقرية تتبع محطة مياه ابشان بكفر الشيخ، وتقوم بسداد الفواتير وتركيب توصيلات المياه عن طريق ابشان محافظة كفر الشيخ، رغم أن القرية تتبع مركز المحلة جغرافيا إلا انها فى توصيلات المياه وتحصيل الفواتير تتبع قرية ابشان بمحافظة كفر الشيخ.

وأصبحت القرية حائرة بين المحافظتين، محافظة تحصل الفواتير وهى كفر الشيخ، ومحافظة ترفض إصلاح الاعطال وهى محافظة الغربية، وتوجه الأهالى للوحدة المحلية التابعين لها بقرية بشبيش مركز المحلة، إلا أن المسئولين أكدوا أنهم غير تابعين للوحدة المحلية فى توصيل المياه، وعليهم التوجه إلى شركة مياه الشرب بكفر الشيخ فرع ابشان نظرا لأنهم يسددون الفواتير ويحصلون على المياه لمحافظة كفر الشيخ.

وأكد الشيخ عبد الله مسعد إمام مسجد القرية لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة قائمة منذ شهر ديسمبر العام الماضى مع بد مد خط مياه جديد من محطة مياه شرب دمروا العملاقة للوحدة المحلية بقرية بشبيش والتى تتبعها القرية.

وأضاف أن القرية يوجد بها خطين مياه اخرين من محطة مياه الشرب بإبشان بمحافظة كفر الشيخ، ومنذ ذلك التاريخ وعقب ضخ المياه فى خط المياه القادم من محطة دمرو، حدثت انفجارات بخط المياه نتيجة لزيادة ضغط المياه التى يتم ضخها.

وأشار أنه تم وقف ضخ المياه بالخط القادم من دمرو، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الأن، وأدت إلى غرق الشوارع، وفوجئنا بخروج المياه من أسفل المنازل والمسجد، وأصبحت تهدد بكارثة خشية انهيار المنازل بسبب انتشار المياه اسفلها.

ويضيف محمد العراقى من اهالى القرية أن القرية تتبع مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، ولكن توصيلات المياه من قرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، مضيفا أنهم خاطبوا المحافظتين لحل هذه الكارثة، ولكن دون جدوى ولم يتحرك أحد.

وأضاف أنهم اشتكوا للوحدة المحلية لقرية بشبيش لحل الكارثة، بعد غرق الشوارع بالمياه، إلا انهم فوجئوا برفض مسئولى الوحدة التدخل، بحجة أن القرية تتبع محافظة كفر الشيخ فى التغذية بالمياه وتحصيل الفواتير.

وكشف ابو شادى رمضان صاحب مخبز بالقرية، أن القرية غمرتها المياه النظيفة، وحولت شوارعها إلى برك ومستنقعات، مبينا أن المواطنين لم يتمكنوا من شراء الخبز من المخبز الذى يخدم 14عزبة، وتعرضوا لمهزلة بسقوط الخبز فى الطين، بسبب عدم استطاعتهم السير بالشوارع.

وأضاف أنهم قاموا بجمع 1700 جنيه من بعضهم البعض وقاموا بإصلاح الخط على نفقتهم الخاصة، لرفض المسئولين بالمحلة وكفر الشيخ التدخل لإصلاحه، وتنصل كل منهم من المسئولية، قائلا الكل بيرمى المسئولية على بعضه ومش عارفين المشكلة فين ولا عارفين حل لمشكلة خط مياه الشرب.

من جانبه قال المهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب بالمحلة لـاليوم السابع أن القرية تقع على اخر حدود محافظة الغربية مع محافظة كفر الشيخ، مشيرا أنها تتبع مدينة المحلة إداريا، ولكن تغذيتها بالمياه تتبع قرية ابشان محافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن الاهالى كفر الشيخ هى من تحصل فواتير المياه من اهالى القرية، وأنها المسئولة عن اصلاح خط مياه الشرب الواصل للقرية، مشيرا أنه لا يستطيع أن يدفع بمعدات للقرية لإصلاح خطر المياه حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

وأوضح أن الاهالى عليهم التوجه للوحدة المحلية لمخاطبة محافظة كفر الشيخ من خلالها لإصلاح خط المياه بالقرية.