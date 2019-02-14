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عبور 39 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2 مليون طن

الخميس، 14 فبراير 2019 11:23 ص
عبور 39 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 39 سفينة، بحمولة 2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.1 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات  "wm wellheab" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 150 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورة.
 
وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة  900 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Sajar" التى ترفع علم جزر مارشال، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من الصين ومتجهة إلى هولندا.
 
 

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