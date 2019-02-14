ضبط 4625 هاربا وتحصيل 139 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت الحملة عن ضبط 4625 هاربا من أحكام، منهم 3039 حكم غرامات، و1377 حكم جنح الحبس الجزئى، 161 حكم مستأنف، و40 حكم مخالفات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 139588 ألف جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.