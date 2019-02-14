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ضبط 2 طن أحجار تحتوى على الذهب بحوزة منقبين فى البحر الأحمر

الخميس، 14 فبراير 2019 11:03 ص
ضبط 2 طن أحجار تحتوى على الذهب بحوزة منقبين فى البحر الأحمر المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مديرية أمن البحرالأحمر في ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وبحوزتهما أكثر من 2 طن من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب، وآخر أثناء تنقيبه عن خام الذهب وبحوزته جهاز للكشف عن المعادن.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم  بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط السيارة رقم (20470 ) نقل البحرالأحمر قيادة "سالم.ح" سائق ومقيم بدائرة القسم يرافقه "حسن ع. س" و"أحمد ح" محمل عليها " 22 جوال بلاستيكى تحوى على كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وزنت جميعها 2200 كيلو جرام ".

 

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم من ضبط سيارة ملاكى قيادة "محمود س. م" سائق، ومقيم بمرسى علم، وذلك بمنطقة أبوسيفين بطريق مرسى علم/القصير، وبحوزته جهاز للكشف عن المعادن، وبمواجهتهم اعترفوا بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب .


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