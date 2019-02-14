صور.. 750 طالب وطالبة يشاركون فى اليوم الرياضى بجامعة بنها

القليوبيه-نيفين طه _ابراهيم سالم

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب جامعة بنها مهرجاناً رياضياً بجميع كليات الجامعة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، مضيفاً أن المهرجان اشترك فيه 750 طالب وطالبة من كليات الجامعة الخمس عشرة واستمرت فعالياته علي مدي يوم واحد، حيث شهد منافسة كبيرة بين المشاركين فى العاب خماسي القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والريشة الطائرة وكرة السرعة ومصارعة الزراعين والشطرنج والبلياردو وغيرها من الالعاب الرياضية المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي، القائم بعمل رئيس الجامعة، علي أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات الرياضية نظراً لأهميتها في بناء شخصية الطالب الجامعي وتأهيله نفسياً وبدنياً، بالإضافة الي تحقيق التقارب بين الطلاب وافراز أبطال رياضيين يمثلون الجامعة في المحافل المحلية والدولية.



اليوم الرياضى بجامعة بنها



اليوم الرياضى بجامعة بنها



اليوم الرياضى بجامعة بنها