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صور.. محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية بأخميم

الخميس، 14 فبراير 2019 11:22 ص
صور.. محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية بأخميم جانب من تسليم التابلت
سوهاج - عمرو خلف
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وزع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم 340 تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام بإحدى مدارس مركز أخميم، كما تم توزيع عدد من الأقلام الخاصة بالتابلت.

وأشادت الطالبات بالنظام الجديد بعد تسليم التابلت، وأكدن أنهن سيقمن بالتدرب عليه بعد سداد 100 جنيه رسوم فى مكاتب البريد ووقعن على إقرار باستلامه.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد تسلمت ما يقرب من 20 ألف جهاز تابلت بواقع 18 ألف تابلت للطلاب و2000 تابلت للمعلمين والموجهين المشرفين على المناهج وعملية التدريس بكل الإدارات التعليمة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية من طما شمال حتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى سوهاج.

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن إدارة التطوير بالمديرية قامت خلال الأربعة أيام الماضية بعمل تنشيط لجهاز التابلت قبل تسليمه للطلاب بالمدارس والتأكد من سلامته، مشيرا الى انه تم الانتهاء من كل التجهيزات الفنية وخدمات الإنترنت بالمدارس المشاركة فى المنظومة الإلكترونية الجديدة وتم الانتهاء من تنظيم دورات تدريبية لكل المسئولين عن تطبيق المنظومة الجديدة بمدارس المحافظة.

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (1)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (2)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (3)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (4)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (5)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (6)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (7)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (8)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (9)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (10)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (11)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (12)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (13)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (14)
 

 

محافظ سوهاج يوزع 340 تابلت على طالبات الثانوية (15)
 

 


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