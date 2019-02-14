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صور.. محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة القابوطى الإعدادية بنات

الخميس، 14 فبراير 2019 12:15 م
صور.. محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة القابوطى الإعدادية بنات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية على مدارس المحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية الدراسية، حيث تم المرور علي مدرسة القابوطي الإعدادية بنات وتفقد عددا من الفصول والتقى خلالها الطلاب، مؤكدًا لهم أهمية الانتظام فى الحضور والاستفادة من معلميهم الذين يحرصون على التفانى فى توصيل المعلومة لهم، وأن رقى الأمم يأتى من خلال التعليم، والتى تسعى إليه الدولة بشتى الطرق فى تطوير مناهجها وتوفير كافة السبل لأبنائها للنهوض بها.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المدرسة تعمل على غرس روح الانتماء وحب الوطن لدي الطلاب وخلق روح التعاون والمشاركة بينهم، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للقضاء على الدروس الخصوصية، من أجل تعظيم دور المدرسة.

وشدد "الغضبان" علي تكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية للطلاب بجانب العلم، مؤكدا أن المحافظة تؤلى اهتماما كبيرا بالتعليم حرصا علي مستقبل أبنائها الطلاب.

وقرر محافظ بورسعيد خلال جولته رفع كفاءة المدرسة وتوفير ما تحتاجه وذلك تيسيرًا علي الطلاب، كما أشاد بالنسبة العالية في الحضور بالمدرسة مطالبا بعمل حصص توعية للطلاب.

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (1)
محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (1)

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (2)
محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (2)

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (3)
محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (3)

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (4)
محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (4)

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (5)
محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (5)

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (6)
محافظ بورسعيد يتابع سير العملية التعليمية لمدرسة القابوطي الإعدادية بنات (6)

 


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