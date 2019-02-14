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صور..محافظ الفيوم: تنفيذ 13 مشروعا للرى بـ2019.. و3 محطات رفع بمصرف الغرق

الخميس، 14 فبراير 2019 04:30 ص
صور..محافظ الفيوم: تنفيذ 13 مشروعا للرى بـ2019.. و3 محطات رفع بمصرف الغرق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - رباب الجالى
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قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إنه جارى العمل على تنفيذ 13 مشروعًا للرى على مستوى المحافظة خلال عام 2019، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تحسين منظومة الرى بالمحافظة، لافتًا إلى أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2018.

 

ولفت محافظ الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يوجد مشروع لتنفيذ 3 محطات رفع على مصرف الغرق السلطانى بناحية قرية الغرق بمركز إطسا لصرف مياه مصرف الغرق الرئيسى، وجارى دراسة المناسيب الخاصة بتلك المحطات بالمركز القومى لبحوث المياه وتنفيذ توصيات الدراسة بمعرفة هيئة مشروعات الصرف.

 

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بها عدد من المحطات الأخرى منها محطة رفع جبل سعد بمركز أبشواى ومحطة رفع قرية الجمهورية على بحر وهبى لتحسين رى الأراضى بالمركزى.

 

وعن إزالة التعديات على الأبحر والترع والتى تساهم فى خلق مشكلة فى مياه الرى وعدم وصول المياه للأراضى المتواجدة بالنهايات، أشار محافظ الفيوم، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة أولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المشكلة وتم تضافر الجهود بين جميع الجهات التنفيذية لإزالة التعديات والتحفظ على آلات الرفع ومحولات وكابلات الكهرباء حتى تكون الإزالة مجدية من خلال حملات الإزالة المتتابعة.

 

وحول تطوير أساليب الرى والانتقال إلى أساليب الرى الحديثة، أكد محافظ الفيوم، عمل تعاون مشترك مع العديد من الجهات المعنية بتطوير أساليب الرى مثل برنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والعمل على تبطين المساقى والخلجان وتدبيش وعمل تكاسى للأبحر، لافتًا إلى أنه جارى العمل بمنحة قدرها 7 ملايين يورو من برنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية لتبطين خليج أولاد محمد بعزبة قلمشاه بقرية قلهانة وصولاً لقرية قلمشاه بمركز إطسا بطول 4 كم وتضم 15 مسقة، وخليج بيهمو بمركز سنورس بطول 3,8 كم، إضافة لنظام الرى الحقلى الحديث بمركزى إطسا وسنورس.

 

جدير بالذكر أن شبكة المجارى المائية بمحافظة الفيوم تتكون من 346 ترعة بإجمالى طول 1398 كم، وعدد 272 مصرفا بإجمالى طول 1063 كم، ويتم التطهير دورياً وباستمرار 4 مرات سنوياً.

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