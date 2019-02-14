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صور.. رئيس الوزراء يلتقى وزير الإسكان الجديد ويهنئه على توليه المنصب

الخميس، 14 فبراير 2019 04:44 م
صور.. رئيس الوزراء يلتقى وزير الإسكان الجديد ويهنئه على توليه المنصب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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إلتقي الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعدد من الجهات المعنية لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع

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وفي بداية الإجتماع هنأ رئيس الوزراء وزير الإسكان علي توليه حقيبة وزارة الإسكان متمنيا له التوفيق .

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استكمل سلسلة الاجتماعات التى بدأها الخميس الماضي مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث عقد مدبولى اليوم، الخميس اجتماعاً مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

عاصم الجزار (2)

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.

 
 

 

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