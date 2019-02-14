صور.. حفرة 15 متر أسفل منزل مواطن بالقليوبية بحثا عن الآثار

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث القليوبية فى ضبط خمسة أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان بنها بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل، وبالفحص تبين قيام "عمرو.ع" و4 آخرين بالحفر داخل إحدى غرف العقار ملك والد الأول "عاطف.س" حيث تبين وجود حفرة على مساحة (1,30متر بعمق 15متر) بقصد التنقيب والبحث عن الآثار، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .



أدوات التنقيب عن الآثار



التنقيب عن الآثار



المتهمون