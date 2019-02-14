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الخميس، 14 فبراير 2019 11:04 م
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صور.. بوتين يستعرض لياقته ويشارك فى تدريب للجودو فى سوتشى

الخميس، 14 فبراير 2019 10:43 م
صور.. بوتين يستعرض لياقته ويشارك فى تدريب للجودو فى سوتشى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تدريبا لأحد فرق الجودو، اليوم الخميس، فى منتجع سوتشى على البحر الأسود.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

 

ويأتى حضور بوتين للتدريب الرياضى بعد ساعات قليلة من انتهاء القمة التى شهدتها مدينة سوتشى، والتى جمعت بين بوتين ونظيريه الإيرانى حسن روحانى والتركى رجب طيب أردوغان.

الرئيس الروسى يصافح مدرب الفريق
الرئيس الروسى يصافح مدرب الفريق

 

ولم يكتفى بوتين بالحضور، ولكنه ارتدى الزى الرياضى ليشارك فى التدريبات مع اللاعبين.

الرئيس الروسى يقود تدريبا للجودو
الرئيس الروسى يقود تدريبا للجودو
بوتين أثناء التدريب
بوتين أثناء التدريب
بوتين بين أعضاء فريق الجودو
بوتين بين أعضاء فريق الجودو
بوتين يحرص على المشاركة فى تدريب جودو
بوتين يحرص على المشاركة فى تدريب جودو
بوتين يمارس رياضة الجودو مع أحد اللاعبين
بوتين يمارس رياضة الجودو مع أحد اللاعبين
صورة تذكارية للرئيس الروسى مع اللاعبين
صورة تذكارية للرئيس الروسى مع اللاعبين

 


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