صور.. انتعاش سوق الهدايا بالإسكندرية فى الفلانتين

الإسكندرية - أسماء على بدر

فى يوم الاحتفال بعيد الحب ينتشر السوق بالهدايا والابتكارات الجديدة لتقديمها كهدايا، ويتفنن التجار فى ابتكار اشكال وأنواع مختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور لشراء الهدايا، وفى سوق المنشية بالإسكندرية يوجد أكبر تجمع لبيع الهدايا، ورصد "اليوم السابع" الإقبال على شراء هدايا عيد الحب للعام الحالى.

وعند دخولك لسوق المنشية تجد مظاهر عيد الحب فى انتشار اللون الأحمر على أغلب المنتجات المعروضة ويتنافس الباعة فى عرضها بأشكال جذابة كما يتنافسون فى الأسعار والديكورات المعروضة لجذب أكبر عدد من المواطنين.

ويقول أحد أصحاب محلات الهدايا إن هذا العام يعتمد البائعين على المنتجات المصرى عالية الجودة مثل الدباديب والعرائس نظرا لصعوبة استيراد هذه الأنواع من الخارج لارتفاع اسعار الجمارك.

وأكد أن معظم المنتجات هى صناعة مصرية بالكامل ويبدأ أسعارها من 50 جنيها حتى 1000 جنيه للأحجام الكبيرة، مشيراً لى أن هناك منتجات تتم صناعتها بخامات تفوق المستورد لكن يتم صناعتها بأيادٍ مصرية بالكامل.

وقالت إحدى أصحاب محلات الهدايا إنها تبتكر أشياء جديدة لجذب انتباه المواطنين للهدايا بأشكال مختلفة.

وأكدت أن الإقبال على شراء "فلافيلو" هو شكل جديد اقتحم السوق خلال الفترة الأخيرة ويبدأ سعره من 55 جنيها للحجم الصغير وهو الأكثر مبيعا فى عيد الحب هذا العام نظرا لشكله المميز ويناسب كل الأعمار.

وقالأحد أصحاب محلات الورود بالإسكندرية إن الإقبال على شراء الورود منخفض هذا العام نظرا لارتفاع أسعاره، ما دفع عدد من المحلات لعمل بوكيهات اقتصادية للشباب سعرها 150 جنيها..