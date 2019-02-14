video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انتعاش سوق الهدايا بالإسكندرية فى الفلانتين

الخميس، 14 فبراير 2019 11:59 ص
صور.. انتعاش سوق الهدايا بالإسكندرية فى الفلانتين انتعاش سوق الهدايا بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
فى يوم الاحتفال بعيد الحب ينتشر السوق بالهدايا والابتكارات الجديدة لتقديمها كهدايا، ويتفنن التجار فى ابتكار اشكال وأنواع مختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور لشراء الهدايا، وفى سوق المنشية بالإسكندرية يوجد أكبر تجمع لبيع الهدايا، ورصد "اليوم السابع" الإقبال على شراء هدايا عيد الحب للعام الحالى.
 
وعند دخولك لسوق المنشية تجد مظاهر عيد الحب فى انتشار اللون الأحمر على أغلب المنتجات المعروضة ويتنافس الباعة فى عرضها بأشكال جذابة كما يتنافسون فى الأسعار والديكورات المعروضة لجذب أكبر عدد من المواطنين.
 
ويقول أحد أصحاب محلات الهدايا إن هذا العام يعتمد البائعين على المنتجات المصرى عالية الجودة مثل الدباديب والعرائس نظرا لصعوبة استيراد هذه الأنواع من الخارج لارتفاع اسعار الجمارك.
 
وأكد أن معظم المنتجات هى صناعة مصرية بالكامل ويبدأ أسعارها من 50 جنيها حتى 1000 جنيه للأحجام الكبيرة، مشيراً لى أن هناك منتجات تتم صناعتها بخامات تفوق المستورد لكن يتم صناعتها بأيادٍ مصرية بالكامل.
 
وقالت إحدى أصحاب محلات الهدايا إنها تبتكر أشياء جديدة لجذب انتباه المواطنين للهدايا بأشكال مختلفة.
 
وأكدت أن الإقبال على شراء "فلافيلو" هو شكل جديد اقتحم السوق خلال الفترة الأخيرة ويبدأ سعره من 55 جنيها للحجم الصغير وهو الأكثر مبيعا فى عيد الحب هذا العام نظرا لشكله المميز ويناسب كل الأعمار.
 
وقالأحد أصحاب محلات الورود بالإسكندرية إن الإقبال على شراء الورود منخفض هذا العام نظرا لارتفاع أسعاره، ما دفع عدد من المحلات لعمل بوكيهات اقتصادية للشباب سعرها 150 جنيها..
 
الفلانتين (1)


الفلانتين (2)


الفلانتين (3)


الفلانتين (4)


الفلانتين (5)


الفلانتين (6)


الفلانتين (7)


الفلانتين (8)


الفلانتين (9)


الفلانتين (10)


الفلانتين (11)


الفلانتين (12)
 
الفلانتين (13)


الفلانتين (14)


الفلانتين (15)


الفلانتين (16)


الفلانتين (17)


الفلانتين (18)
 
الفلانتين (19)


الفلانتين (20)


الفلانتين (21)


الفلانتين (22)


الفلانتين (23)


الفلانتين (24)
 
الفلانتين (25)
الفلانتين (25)

الفلانتين (26)
الفلانتين (26)

الفلانتين (27)
الفلانتين (27)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جرائم "الفلانتين".. رضيعة تفقد حياتها وسائق ذبح زوجته وطفلتيه بسبب هدية عيد الحب.. دعوى خلع ضد رجلين أحدهما احتفل مع أخرى والثانى قال للمدام: أنا هديتك.. وآخر ينتحر لغضب زوجته من عدم شراء الهدية

اخبار المحافظات

الاسكندريه

الفلانتين

اخبار الاسكندريه




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة