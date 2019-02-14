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الخميس، 14 فبراير 2019 03:30 م
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صور.. "اليوم السابع" يرصد مظاهر الاحتفال الفلانتين بالشرقية

الخميس، 14 فبراير 2019 03:09 م
صور.. "اليوم السابع" يرصد مظاهر الاحتفال الفلانتين بالشرقية مظاهر الاحتفال الفلانتين بالشرقية
الشرقية..فتحية الديب
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رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الاحتفال بعيد الحب بمحافظة الشرقية، والتي شهدت انتشار بائعي الورد بمختلف المناطق.
 
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يقول محمد رمضان بائع ورود بمدينة الزقازيق، إن عملية البيع بدأت منذ السابعة صباحا، حي أن أغلب المقبلين على شراء الورد هم المسنين، إلا أن هناك قطاع كبير من الشباب اشتروا منه بوكيهات وورود لأحبائهم و أصدقائهم.
 
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وأوضح رمضان، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الورود تبدأ من 10 جنيهات للوردة الواحدة، فيما تبأ أسعار البوكيه من 15 جنيه على حسب حجمه.
 
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من جانبه، أشار  محمد، طالب بالمرحلة الثانوية، إلى أنه اشترى وردة لتقديمها إلى صديقه، موضحا أن الصداقة علاقة أساسها الحب، أن الحب له أشكال عديدة أهمها الصدق والوفاء.
 
 
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