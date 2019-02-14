صور.. العجمى تشن حملة على البناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بـ"أبو تلات"

الإسكندرية جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى غرب الإسكندرية، بشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، حيث قام قطاع "ابو تلات قبلى" اليوم، الخميس، ووحدة التدخل السريع بالحى، للتصدى لظاهرة البناء المخالف، والتعدى على أراضى الدولة، بشن حملة إزالة فورية لعدد 2 غرفة مبانى بدون سقف مساكن ك21، و هدم بناء دور أرضى محلات.

من جهه أخرى، قامت إدارة المتابعة الميدانية، بالمرور الميدانى لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وإعادة تأهيل شارع مستشفى العجمي العام، حيث جارى الانتهاء من مد كابلات أرضية لمشروع إحلال وتجديد كابلات كهرباء محطة الدخيلة، ومحطة العجمي بشارع مستشفى العجمى العام.

وجار الحفر، لإنشاء خط شنايش تصريف الامطار أمام وبجوار مستشفى العجمي العام، و كذلك الانتهاء من أعمال الحفر لمد كابل كهرباء تغذية 11000 بطريق إسكندرية مطروح قبلي.