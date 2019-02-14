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صور.. التحقيق مع صاحب مخزن محسنات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر

الخميس، 14 فبراير 2019 11:40 ص
صور.. التحقيق مع صاحب مخزن محسنات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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تحقق نيابة أكتوبر مع صاحب مخزن محسنات غذائية تم القبض عليه لاتهامه باستخدام مواد خام غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى التصنيع، وضبط بحوزته 28 طنا و242 كيلو من المنتجات. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد استخدام "محمد. س" صاحب مخزن بمدينة 6 أكتوبر، 
مستلزمات إنتاج مغشوشة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى عملية تصنيع المحسنات الغذائية، وإعادة طرحها للبيع. 
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 28 طنا و242 من منتجات محسن خبز (سيلاميكس) د و(دانيسكو) و(اميلو) و(جراينداميل ) وأنواع أخرى من المنتجات. 
 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
المضبوطات (1)
 

 

المضبوطات (2)
 

 

المضبوطات (3)
 

 

المضبوطات (4)
 

 

المضبوطات (5)
 

 

المضبوطات (6)
 
 

 


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