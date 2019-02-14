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صور.. إنهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية بمدينة الزينية شمال الأقصر

الخميس، 14 فبراير 2019 05:11 م
صور.. إنهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية بمدينة الزينية شمال الأقصر انهيار عقارين
الأقصر – أحمد مرعى
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انهار منزل مكون من طابقين بمدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، وذلك دون خسائر أو إصابات بشرية، وعلى الفور توجه عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، ونائبه عبد الحارث زيادة، لمكان الانهيار لمتابعة الوضع علي أرض الواقع.

وتبين من خلال معاينة موقع إنهيار المنزل بمعرفة كل من المهندس عمر عوض الله مدير الإدارة الهندسية بالمدينة، ومدير العلاقات عبد النبى يوسف أبو قرين، أنه تم الإنهيار بواجهة منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل، ملك "محمد سيد حامد" من مدينة الزينية شمال الأقصر نجع العباجيد، لم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر بشرية، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة لهم، والنقيب يحيى جامع.

 

انهيار عقارين (1)
 

 

انهيار عقارين (2)
 

 

انهيار عقارين (3)
 

 

انهيار عقارين (4)
 

 

انهيار عقارين (5)
 

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