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صور.. إعدام منتجات غذائية فاسدة وإغلاق 5 منشآت غير مرخصة فى بنى سويف

الخميس، 14 فبراير 2019 03:33 م
صور.. إعدام منتجات غذائية فاسدة وإغلاق 5 منشآت غير مرخصة فى بنى سويف عملية التفتيش على المطاعم
بنى سويف :هانى فتحى
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أعدمت حملة نظمتها مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية أحمد مدير الطب الوقائي، منتجات غذائية فاسدة وأغلقت 5 منشآت غير مرخصة.

قام فريق مراقبة الأغذية بناصر شمال بنى سويف بحملة علي المنشأت الغذائية ببعض قرى وبندر ناصر، وأسفرت عن اعدام 65 كجم اغذية متنوعة لتغيرها فى خواصها الطبيعية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف نشاط5 منشات لعدم حصولها عل  ترخيص، وكذلك تم إتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف نشاط مقهى لوجود خطر داهم بها.

كما تم تحرير 12 محضر لمتداولى الاغذية الغير حاصلين على شهادات صحية وللمنشات الغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.

 

حملة تموينية للتفتيش (1)
حملة تموينية للتفتيش

 

حملة تموينية للتفتيش (2)
حملة تموينية للتفتيش 

 

حملة تموينية للتفتيش (3)
حملة تموينية للتفتيش

 


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