"صحة أسوان": التعاقد مع 600 طبيب جدد بنهاية فبراير الجارى

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية ستتعاقد بنهاية شهر فبراير الجارى مع 600 طبيب من الخريجين الجدد من مختلف كليات الطب بجامعات مصر، بنظام التكليف للوحدات الصحية المختلفة بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن هذا العدد الكبير من الأطباء الجدد سينهى أزمة عجز الأطباء فى الوحدات الصحية المختلفة بالمحافظة والبالغ عددها 224 وحدة صحية يعمل فيها نحو 79 طبيبا فقط، خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذه التعاقدات ستغطى الوحدات الصحية بالمحافظة، بواقع طبيبان أو ثلاثة لكل وحدة، مما سيساهم فى سد العجز وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.