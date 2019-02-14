شاهد نتائج التصويت على التعديلات الدستورية بمجلس النواب

كتب نور على - نورا فخرى - محمود حسين- محمد مجدى السيسى - هشام عبد الجليل - محمد صبحى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بدء التصويت على التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية تحت القبة .

وفيما يلى يرصد " اليوم السابع " وقائع الجلسة وأسماء النواب الذين أدلوا بصوتهم حتى الآن على التعديلات الدستورية:-

1 - أحمد زيدان : موافق على التعديلات الدستورية

2 – عمرو الجوهرى : غير موجود

3 – إيهاب الطماوى : موافق على التعديلات الدستورية

4 – جون طلعت : موافق على التعديلات الدستورية

5 – عمرو وطنى : موافق على التعديلات الدستورية

6 – خاتم باشات : موافق على التعديلات الدستورية

7 – محمد عبد الغنى : غير موجود

8 – خالد عبد العزيز شعبان :غير موجود

9 – حسين أبو جاد : موافق على التعديلات الدستورية

10 – تامر الشهاوى : موافق على التعديلات الدستورية

11 – سمير غطاس : رفض التعديلات الدستورية

12 – إبراهيم حجازى : موافق على التعديلات الدستورية

13 – شريف الوردانى : موافق على التعديلات الدستورية

14 – ثروت بخيت : موافق على التعديلات الدستورية

15 – محمد الفوى : موافق على التعديلات الدستورية

16 – يسرى الأسيوطى : موافق على التعديلات الدستورية

17 – على الدمرداش : موافق على التعديلات الدستورية

18 – عيد هيكل : موافق على التعديلات الدستورية

19 – محمد مسعود : موافق على التعديلات الدستورية

20 – أحمد على إبراهيم : موافق على التعديلات الدستورية

21 – منى جاب الله : غير موجودة

22 – هانى مرجان : موافق على التعديلات الدستورية

23 – محمد أبو حامد : موافق على التعديلات الدستورية

24 – نبيل بولس : موافق على التعديلات الدستورية

25 – سعيد شبايك : موافق على التعديلات الدستورية

27 – جمال الشريف: رفض التعديلات الدستورية

28 – محمد العقاد : رفض التعديلات السدتورية

29 – خالد عبد العزيز : موافق على التعديلات الدستورية

30 – إسماعيل نصر الدين : موافق على التعديلات الدستورية

31 – حمدى عبد الوهاب: موافق على التعديلات الدستورية

32 – دينا عبد العزيز : غير موجودة بالجلسة

33 – رضا البلتاجى : غير موجود بالجلسة العامة

34 – عمرو الأشقر: موافق على التعديلات الدستورية

35 – عبد الفتاح محمد : موافق على التعديلات الدستورية

36 – إبراهيم عبد الوهاب : موافق على التعديلات الدستورية

37 – إلهام المنشاوى : غير موجودة بالجلسة

38 – عمر الغنيمى : موافق على التعديلات الدستورية

39 – عفيفى كامل : غير موجود بالجلسة العامة

40 – هيثم الحريرى : رفض تعديلات الدستور.

41 – طارق السيد: موافق على التعديلات الدستورية

42 : حسني حافظ : موافق على التعديلات الدستورية

43 – سمير البطيخى : موافق على التعديلات الدستورية

44 – سامى رمضان : موافق على التعديلات الدستورية

45 – كمال أحمد : موافقة جزأية حيث وافق على مد فترة الرئاسة ومادة مجلس الشيوخ غير واضحة

46 – أشرف رشاد عثمان : موافق على التعديلات الدستورية

47 - محمد الكوراني: موافق على التعديلات الدستورية

48 – حسن خير الله : موافق على التعديلات الدستورية

49 – مصطفى الطلخاوى : موافق على التعديلات الدستورية

50 – رزق راغب: موافق على التعديلات الدستورية

51 – أحمد الشريف: غير موجود بالجلسة العامة

52 – محمود حسين : موافق على التعديلات الدستورية

53 – سليمان وهدان : موافق على التعديلات الدستورية

54 – أحمد فرغلى : غير موجود بالجلسة العامة

55 – عيون بورسعيد : غير موجودة بالجلسة العامة

56 – محمود عثمان : غير موجود بالجلسة العامة

57 – أشرف عمارة : موافق على التعديلات الدستورية

58 – عصام منسى : موافق على التعديلات الدستورية

59 – أحمد شعيب: موافق على التعديلات الدستورية

60 – عبد الفتاح عبد الله: موافق على التعديلات الدستورية

61 – أحمد البعلى : موافق على التعديلات الدستورية

62- طلعت خليل : غير موافق على التعديلات الدستورية

63 – عبد الحميد كمال : غير موجود بالجلسة العامة

64 – مصطفى حسين : غير موافق على التعديلات الدستورية

65 – خالد يوسف: غير موجود بالجلسة العامة

66 – أحمد أبو زيد: موافق على التعديلات الدستورية

67 – محمد الفيومى : موافق على التعديلات الدستورية

68 – محمود عطية : غير موجود بالجلسة العامة

69 – نضال السعيد : غير موجود بالجلسة العامة

70 – سيد حماد : غير موجود بالجلسة العامة

71 – عبد السلام الخضراوى : موافق على التعديلات الدستورية

72 – حسن عمر حسنين : موافق على التعديلات الدستورية

73 – رضاون الزياتى: موافق على التعديلات الدستورية

74 – محمد هيكل : غير موجود بالجلسة العامة

75 – محمد مدينة : موافق على التعديلات الدستورية

76 – جمال محفوظ : غير موجود بالجلسة العامة

77 – حسين عشماوى : موافق على التعديلات الدستورية

78- عاطف ناصر: موافق على التعديلات الدستورية

79 – عبد العزيز الصفتى : موافق على التعديلات الدستورية

80 – مصطفى الكمال : غير موجود بالجلسة العامة

81 - حسن السعيد : موافق على التعديلات الدستورية

82 – لطفى شحاتة : موافق على التعديلات الدستورية

83 – هانى اباظة : موافق على التعديلات الدستورية

84 – سعيد العبودى : موافق على التعديلات الدستورية

85 – فايز أبو خضرة : موافق على التعديلات الدستورية

86 – محمد الزاهد : غير موجود بالجلسة العامة

87 – عبير تقبية :: موافق على التعديلات الدستورية

88- طلعت السويدى : موافق على التعديلات الدستورية

89 – نوسيلة أبو العمرو : موافق على التعديلات الدستورية

90 – فؤاد اباظة: موافق على التعديلات الدستورية

91 – خالد عبد المولى: غير موجود بالجلسة العامة

92 – رائف تمراز : موافق على التعديلات الدستورية

93 – صلاح منصور : موافق على التعديلات الدستورية

94 – محمد حلمى : موافق على التعديلات الدستورية

95 – إيناس عبد الحليم : موافق على التعديلات الدستورية