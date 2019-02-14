س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قضية "تنظيم العائدون من ليبيا" الإرهابى

كتب إيهاب المهندس

انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الدعوى:

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ـ تنظر الدعوى الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

أين عقدت جلسات الدعوى؟

ـ عقدت جلسات المحاكمة فى مجمع محاكم طرة.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى إعادة المحاكمة؟

ـ نظرت المحكمة 6 جلسات حتى الآن، وكان أخرها جلسة 13 فبراير الجارى.

ما أهم الأحداث التى شهدتها جلسات المحاكمة؟

ـ تمسك الدفاع الحاضر مع المتهمين فى جلسة 15 يناير بقيام المحكمة باستجواب المتهمين، وقامت المحكمة باستجواب المتهمين على مدار جلستين.

ـ مجرى التحريات أكد أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم أحمد إمام وباقى المتهمين باعتناق الأفكار التكفيرية، وقام المتهم أحمد إمام بالاجتماع مع المتهمين داخل أحد المساجد بشبرا، وقام بعض المتهمين بالسفر للالتحاق بتنظيم داعش فى ليبيا وسوريا، ونوه الشاهد إلى قيام المتهمين بالتدريب على فك وتركيب السلاح فى أحد الأماكن بأسوان..

ما أهم الأحراز التى تم فضها أثناء نظر الجلسات؟

ـ ضمت الأحراز 5 أسلحة نارية وأكثر من 1200 طلقة متنوعة، وصور لحملة حازم أبو إسماعيل، وكتب وأجهزة محمول خاصة بالمتهمين.

ما أخر القرارات التى أصدرتها المحكمة؟

ـ قررت المحكمة تأجيل القضية لجلستى 25 و26 فبراير لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.