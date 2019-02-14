روسيا تطالب BBC بموقف رسمى تجاه تصريح منتجها بفبركة الهجوم الكيميائى بدمشق

كتب : أحمد جمعة

طالبت وزارة الخارجية الروسية شبكة BBC البريطانية، بتبنى موقف واضح تجاه ما صرح به منتجها ريام دالاتى الذى اعترف بفبركة مشاهد الهجوم الكيميائى المزعوم على مستشفى دوما شرقي دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا فى تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم: "تأتى تصريحات منتج BBC الذى أكد استنادا إلى تحقيقاته فبركة المشاهد التى التقطت بمشاركة الخوذ البيضاء، لتكون تتويجا لهذه المسرحية الهزلية، ولذا، نفضّل سماع موقف BBC بأسرها كونها غطت تلك الأحداث بنشاط".

وكان منتج فى شبكة BBC، قد أعرب في سلسلة تغريدات عن قناعته بأن المشاهد التى قيل إنها صورت فى مستشفى مدينة دوما شرقى دمشق يوم الهجوم الكيميائى المزعوم، "مجرد مسرحية مفبركة".

وأوضح دالاتى أن المدينة الواقعة فى غوطة دمشق الشرقية تعرضت فى الواقع لهجوم فى السابع من أبريل العام الماضى، لكن غاز السارين لم يستخدم فيها.

وأصبح الهجوم الكيميائى المزعوم ذريعة لشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليلة 14 أبريل 2018 سلسلة من الضربات الصاروخية على أهداف تابعة للجيش السورى.

وأعلنت موسكو منذ البداية أن الهجوم مفبرك، وأكد مركز المصالحة الروسى أن أطباءه زاروا موقع الهجوم المزعوم بعد يومين من الإعلان عنه، ولم يعثروا لدى السكان هناك على أي أثر للمواد السامة التي تحدث عنها أصحاب المسرحية.