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روحانى ينتقد الأمم المتحدة لغياب تحرك ملموس لها بسوريا

الخميس، 14 فبراير 2019 05:15 م
روحانى ينتقد الأمم المتحدة لغياب تحرك ملموس لها بسوريا الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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انتقد الرئيس الإيرانى حسن روحانى الأمم المتحدة اليوم الخميس لعدم اتخاذها إجراءات "ملموسة" فى سوريا لاستعادة السلام والأمن.

وقال روحانى "القمة فى سوتشى كانت مفيدة وبناءة جدا بالنسبة لاستعادة السلام والأمن فى سوريا والمنطقة والعالم... يجب أن يتخذ السوريون، بما فى ذلك الأكراد، القرار بشأن مستقبل سوريا... التى تحتاج إلى سلام طويل الأمد".

وفى مؤتمر صحفى مشترك بعد اجتماع مع نظيريه الروسى والتركى فى جنوب روسيا، أكد روحانى أهمية الحفاظ على أمن تركيا. وأضاف إن وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أضر بدول المنطقة ودعا واشنطن لسحب قواتها بالكامل من سوريا.

وقال روحاني بعد قمة تضم إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا في جنوب روسيا "وجود أمريكا في سوريا ودول أخرى بالمنطقة غير مفيد... على أمريكا أن تعيد النظر في سياستها بالشرق الأوسط".

 

 

 

 


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