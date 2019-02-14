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وعلاج 300 ألف منهم..

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

الخميس، 14 فبراير 2019 06:32 م
رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وحيد دوس
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى تصريح خاص  لــ اليوم السابع "، عن الموافقة على 10 مراكز جديد تابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ، حيث أصبح هناك 100 مركز تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، و180 مركزا تابعا للتأمين الصحى.

 وقال: "إن كل مواطن يعانى من فيروس سي يوجد مركز قريب من منطقته التى يسكن فيها بحوالى 50 كيلو من محل إقامته، موضحا أنه يتم علاج أى شخص، ومنذ عام 2014 تم علاج مريض 2 مليون مصاب بفيروس سى، والمسح الذى أجرى عام 2015، كشف عن 5 ملايين مصاب بفيروس سي، تم علاج 2 مليون منهم ،وباقى 3 مليون لا يعلمون إصابتهم بالفيروس، لذلك تم إجراء المسح الطبى الشامل لفيروس سي بالمبادرة الرئاسية العظيمة، وبدأنا من شهر أكتوبر وحتى الآن، حيث تم مسح 30 مليون مواطن واكتشاف أكثر من مليون مصاب بفيروس سى بنسبة 4 %، وكل هؤلاء سيتم علاجهم".

وأوضح "دوس"، أن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى يتم تسجيلها فى وزارة الصحة ، وهناك أدوية أخرى موجودة خارج مصر سيتم تسجيلها أيضا، مشيرا إلى أن أى دواء جديد سيتم إجراء مفاوضات مع الشركة لتخفيض سعره، وهناك أدوية كثيرة خارج مصر تسجل الآن بالبلاد، وهناك المثائل المصرية منها ، وأن أى دواء جديد مناسب للنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر ندعمه،وندعم العقار المصرى منه.

وأشار أن وزيرة الصحة أكدت على توفير أدوية فيروس سى لأفريقيا وإتاحتها فى السوق الافريقى، وهناك إجراءات ستتخذ قريبا لتنفيذها.

وقال رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هناك مشروع لعلاج أطفال فيروس سى من سن 12 إلى 18 سنة، وهذه المبادرة سيتم اطلاقها قريبا، موضحا أنه سيتم الانتهاء من 50 مواطن نهاية شهر أبريل.

وتوقع أن تقضى المبادرة على فيروس سى خلال عامين من الآن، موضحا أن مليون مريض تم اكتشافهم فى حملة 100 مليون صحة، حيث لا يوجد مريض يعلم أنه مصاب بالفيروس، ولا يتم علاجه، وأن اقل نسبة إصابة بالفيروس كانت فى الوادى الجديد، وشمال وجنوب سيناء.

وأضاف وحيد دوس: "نأمل فى الفترة القادمة أن يتم تخفيض أسعار التحاليل والفحوصات لأنها حاليا بتكلفة أعلى من العلاج تصل لـــ 1000 جنيه، بينما العلاج بـ 800، وجميع الوزارات المعنية شاركت فى حملة 100 مليون صحة لإنجاحها وهدفنا هو خفض معدلات الاصابة إلى النسب العالمية بتقليل الإصابات الجديدة، وتوعية المواطنين.

 

 

 


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مبادرة فيروس سى

رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية

التخلص من فيروس سى

مركز ابحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ




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