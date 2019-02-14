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رئيس كوسوفو يشير إلى وجود "فرصة طيبة" لتطبيع العلاقات مع صربيا

الخميس، 14 فبراير 2019 10:01 م
رئيس كوسوفو يشير إلى وجود "فرصة طيبة" لتطبيع العلاقات مع صربيا رئيس كوسوفو هاشم تقى
أ ش أ
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قال رئيس كوسوفو هاشم تقى اليوم /الخميس/ إن هناك "فرصة طيبة" للتوصل إلى اتفاق خلال العام الجارى من أجل تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو.
ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن رئيس كوسوفو "إن استقلال كوسوفو أدى إلى تحويل غرب البلقان إلى منطقة أكثر سلاما واستقرارا ". واعترف تقى بوجود "عدد من التحديات التى تقف فى طريق التوصل إلى اتفاق مع صربيا، والتى ينبغى تجاوزها من خلال الحوار مع بلجراد الذى بدأ عام 2011 تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".
وطالب تقي حكومته بإلغاء التعريفات الجمركية على السلع الواردة من بلجراد "مؤقتا"، معتبرا أن هذا الإجراء لن يكون شرط لاستئناف الحوار.
وكانت كوسوفو قد فرضت - العام الماضي - تعريفات جمركية بنسبة مائة في المائة على السلع القادمة من صربيا إلى أن تعترف بلجراد بسيادة كوسوفو وتكف عن المحاولات التى تبذلها لعرقلة انضمامها الى المنظمات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ صربيا وكوسوفو بضرورة حل خلافاتهما قبيل الانضمام إليه.


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