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رئيس بنك مصر: البنك المركزى نجح فى السيطرة على التضخم.. وعائد الشهادات كما هو

الخميس، 14 فبراير 2019 08:42 م
رئيس بنك مصر: البنك المركزى نجح فى السيطرة على التضخم.. وعائد الشهادات كما هو محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب - أحمد يعقوب
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قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزى المصرى نجح فى السيطرة على مستويات التضخم – مستوى أسعار السلع والخدمات – حيث أن قرار خفض أسعار الفائدة كان متوقعًا فى ظل تحسن مؤشرات اقتصاد مصر، ويؤدى خفض الفائدة إلى تنشيط عملية الاستثمار، وزيادة تمويل كافة أنواع المشروعات فى مصر.
 
وأضاف رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا تغيير فى أسعار فائدة شهادات الادخار ثابتة العائد وأبرزها ذات فائدة 15%، مؤكدًا أنه سوف يتم خفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادة ذات 17% وهى شهادة متغيرة العائد، لافتًا إلى أن لجنة إدارة الأصول والخصوم "ألكو" بالبنك ستجتمع خلال الأيام القادمة، لبحث أسعار الفائدة على باقى الأوعية الادخارية.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
 
 
 

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بنك مصر

اسعار الفائده

شهادات 17

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