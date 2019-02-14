دواوين الوزارات.. الصحة تعلن إجراء 88 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ‎

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
وزير التعليم عن تسليم التابلت: "فرحتنا من فرحة ولادنا"
التعليم تطلق مدونة للرد على الشائعات والإجابة عن أسئلة أولياء الأمور
التعليم توقع بروتوكول تعاون مع الزراعة لدعم قدرات المدارس الثانوية الزراعية
وزارة التضامن:
التضامن تنفذ سيناريو محاكاة لإيواء المتضررين من الكوارث بالوادى الجديد
غادة والى: 293.5 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعى
وزارة التموين والتجارة الداخلية:
التموين: توفير اللحوم والدواجن بكميات كبيرة استعدادا لشهر رمضان
التموين: استمرار تلقى تظلمات المواطنين لإعادة المحذوفين بعد استكمال بياناتهم
وزارة الصحة:
وزيرة الصحة تطلق 27 قافلة طبية مجانية بـ 15 محافظة تبدأ اليوم
الصحة: الانتهاء من 88 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
"الصحة" تطلق المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة أول مارس المقبل
وزارة الزراعة:
وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الصربية أمام الموالح والبطاطس والعنب
رئيس الحجر الزراعى: مفاوضات لفتح أسواق أمام الصادرات الزراعية لصربيا
صور.. الزراعة: حملات مكثفة لمتابعة محصول القمح ومواجهة مرض الصدأ الأصفر
وزارة التعليم العالى
جامعة القاهرة تحتل صدارة الجامعات المصرية بتصنيف ويبوميتركس الأسبانى 2019
صور.. إجراء مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى بهندسة كندا - مصر
وزارة الإسكان:
صور.. وزير الاسكان الجديد يعقد أول اجتماع له مع مسئولى الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات
وزير الإسكان الجديد: تكليفات من الرئيس بمتابعة بناء سد "نهر روفيجى" بتنزانيا
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
وزيرة الهجرة تشارك فى دورة لـ "الرقابة الإدارية" حول القدرات القيادية
وزيرة الهجرة: الأذان وأجراس الكنائس فى ربوع مصر دليل على أن بلادنا بخير
وزارة القوى العاملة:
"القوى العاملة": توثيق 13 عقد عمل على السفن اليونانية براتب سنوى 1.8 مليون جنيه
القوى العاملة: انتهاء قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب غدا
وزارة الأوقاف:
مستشار المفتى: زيجات النبى كانت لنفع الأمة ولم تكن عن شهوة
وكيل الأزهر: الأفارقة الأكثر حبا لمصر وزملائى بالجامعة من إفريقيا على تواصل معى
وزارة البيئة:
وزارة البيئة تسيطر على التلوث الزيتى بالطور فى 24 ساعة
البيئة تتابع إزالة تلوث زيتى بالطور فور تلقى بلاغ من الصيادين
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