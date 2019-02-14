دواوين الوزارات.. الصحة تعلن إجراء 88 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ‎

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.





وزارة التربية والتعليم:











وزارة التضامن:











وزارة التموين والتجارة الداخلية:









وزارة الصحة:











وزارة الزراعة:









وزارة التعليم العالى











وزارة الإسكان:









وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزارة القوى العاملة:











وزارة الأوقاف:









وزارة البيئة:

