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دخول 93 مدرسة جديدة الخدمة فى المنيا بتكلفة 490 مليون جنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 12:19 م
دخول 93 مدرسة جديدة الخدمة فى المنيا بتكلفة 490 مليون جنيه مدرسة - أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات
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أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن المدارس التي تم دخولها الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2018/2019 بلغت 93 مدرسة على مستوى المحافظة، بواقع ألف و 372 فصلا،ً وبتكلفة اجمالية قدرها 490 مليون جنيه .
 
من جانبه ، أوضح المهندس عادل فوزى النقيب مدير عام منطقة المنيا بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع شمال الصعيد، أنه جارى إنشاء 58 مدرسة بتكلفة 390 مليون جنيه، بواقع 871 فصلا ضمن خطة العام الحالي 2018 /2019، بالإضافة إلى طرح 34 مدرسة بواقع 431 فصلا،ً بتكلفة اجمالية 193 مليون جنيه على مستوى المحافظة.
 
و على صعيد أخر، اعلن محافظ المنيا، عن تخصيص مساحة 4200م بناحية قرية دلجا بمركز ديرمواس، لإقامة مجمع صناعات متوسطة وصغيرة للشباب، في إطار خطة المحافظة للمساهمة في تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية.
 
قال المهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ان الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، قدمت طلبا لتخصيص مساحة 4200م بأبعاد 84*50 بناحية قرية دلجا، لإقامة مجمع صناعات متوسطة وصغيرة للشباب لصالح الوحدة المحلية للمركز، وعلى الفور تم العرض على المحافظ وقرر تخصيص تلك المساحة.
 
كما وجه المحافظ، بسرعة انهاء الاجراءات القانونية والفنية والتراخيص اللازمة لإتمام ذلك المشروع، تحقيقا للمصلحة العامة، ودعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
 
 

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