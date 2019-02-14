video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال اجتماعات الإيفاد.. مصر تؤكد على أهمية القطاع الخاص فى التنمية المستدامة

الخميس، 14 فبراير 2019 07:03 م
خلال اجتماعات الإيفاد.. مصر تؤكد على أهمية القطاع الخاص فى التنمية المستدامة خلال اجتماعات الإيفاد
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
خلال اجتماعات الدورة 42 لمجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" 
وأثناء مناقشة بنود المجلس وخطط تطوير التمويل المستدام والاقراض الاكثر فاعليه الذي يحقق التنمية المستدامة بما في ذلك التوسع في إقراض الصندوق للقطاع الخاص بشكل مباشر أكدت مصر على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وضرورة تشجيعه على الاستثمار وطلب الوفد المصري دراسة الموضوع من قبل إدارة الصندوق بشكل متكامل يحقق التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص ولكي لا يخرج الصندوق عن أهدافه الرئيسية التي تأسس عليها
والجدير بالذكر أن د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد فوض السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا برئاسة الوفد المصري في إجتماعات الإيفاد وذلك بحضور د محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة
IMG-20190214-WA0094
 

IMG-20190214-WA0096
 

IMG-20190214-WA0097
 

IMG-20190214-WA0099
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يشيد بجهود الصندوق الدولى للتنمية الزراعية للقضاء على الفقر

وزير الزراعة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوربى التعاون المشترك بمجال التنمية الزراعية

16 فبراير سماع الشهود فى قضية رشوة رئيس شركة التنمية الزراعية

الايفاد

وزارة الزراعة

التنمية الزراعية

التنمية المستدامة




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة