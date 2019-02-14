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حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الخميس، 14 فبراير 2019 01:00 م
حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عبد الرحمن عبد المنعم  15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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