حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15يوما

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس تامر عامر، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.