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حبس ربة منزل قتلت صديقتها بسبب سوء معاملة القتيلة لابنتها الرضيعة ببولاق

الخميس، 14 فبراير 2019 04:51 م
حبس ربة منزل قتلت صديقتها بسبب سوء معاملة القتيلة لابنتها الرضيعة ببولاق محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل متهمة بقتل صديقتها ببولاق الدكرور، بسبب سوء معاملة المجنى عليها لابنتها الرضيعة بسبب بكائها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تدعى "لمياء.ح" 27 سنة ربة منزل، وتم العثور على طفلة رضيعة بجوارها على قيد الحياة.
 
وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها تستأجر غرفة بالشقة التى تم العثور بها على جثتها، وأن صديقتها "إجلال.م"، 33 سنة تقيم بصحبتها، وأشارت التحريات إلى تورطها فى ارتكاب الجريمة.
 
وبإعداد كمين للمتهمة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بقتل المجنى عليها، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب سوء معاملة القتيلة لطفلتها الرضيعة نظرا لبكائها المستمر، حيث اعتدت عليها بقطعة خشبية مما أسفر عن مقتلها.

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