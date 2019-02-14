جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 5 سنوات لمتهم لتزويره محررات رسمية

الإسكندرية أسماء على بدر

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صبري جاد رئيس المحكمة، بالسجن 5 سنوات على "م.م.أ" هارب لتزويره محررات رسمية توكيل علي خلاف الحقيقة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد عاطف الميداني والمستشار محمد حسن منيع وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني.

تعود القضية رقم 11291 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام شخص بتزوير توكيل لشخص للبيع شقتين علي خلاف الحقيقة.

كانت تحريات ضابط الأموال العامة قيام "م.م.أ" بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي التوكيل رقم 1870 د 2017 بمكتب توثيق بأحد الأندية لبيع شقتين بعقار بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بطريقة التزوير في توقيعات موظفيين منسوب لمكتب التوثيق العقاري كما قام بتزوير ختم شعار الجمهورية الخاص بالشهر العقاري وبالعرض علي النيابة العامة للتحقيق فقررت إحالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.