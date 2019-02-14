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توقف حركة الملاحة ورسو المراكب بميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 14 فبراير 2019 01:25 م
توقف حركة الملاحة ورسو المراكب بميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية ميناء- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورست المراكب بالميناء،لسوء الأحوال الجوية ،وسيظل توقف حركة الملاحة، ليوم الجمعة المقبل، كما تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لهبوب رياح شديد وانخفاض في درجات الحرارة.

وأكد العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس، توقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، وعقب انتهاء النوه سوف تستأنف حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وقال المهندس محمد عبدالله،مديرعام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ،إنه  نظرا لشدة الرياح والعواصف  وارتفاع الامواج  بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد خاصتهم،فتم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية ومرور تلك النوة.

 


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