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توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد وحيد حبشى

الخميس، 14 فبراير 2019 04:06 م
توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد وحيد حبشى جانب من توزيع التابلت
المنيا- حسن عبد الغفار
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قام محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الخميس، بتوزيع التابلت لطالبات مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات .
 
وهنأ عزب الطالبات، ببداية مرحلة تعليمية جديدة فى ظل تطوير التعليم، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدآ أن التعليم يشهد نهضة تعليمية، سنرى أثارها خلال السنوات المقبلة.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى أن كل جهاز يحتوى على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته، علمًا بأن التابلت عالى الجودة، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال ‏SIM‏، وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏
 
وقال محمد دسوقى مدير ادارة التعليم الثانوى بالمديرية ، إنه سيتم توزيع 25605 تابلت على 9 إدارات تعليمية، بواقع 124 مدرسة حكومى وخاص. 
 
جانب من توزيع التابلت (1)
 
جانب من توزيع التابلت (2)
 

 


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