video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تنفيذ 73 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لأمن المطار

الخميس، 14 فبراير 2019 09:41 م
تنفيذ 73 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لأمن المطار مطار القاهرة الدولي
كتب - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 54 هاربا من تنفيذ 73 حكمًا قضائيا خلال حملة أمنية بالمطار استمرت عدة ساعات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار وجه القيادات الأمنية بالمطار بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الادارات التابعة، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 54 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وتبديد وسرقة تيار كهربائي وبناء دون رخصة وتعاطي مخدرات. 
 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم ومعارضة واستئناف الأحكام الغيابية واول درجة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

إضافة تعليق

مطار القاهرة

محمود توفيق

شرطة المطار

تنفيذ احكام

الداخلية

المرور




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة