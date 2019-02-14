تشكيل لجنة لاختيار ممثلى شركات التأمين بمجلس صندوق حماية حملة الوثائق

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 139 لسنة 2019، بشأن تشكيل اللجنتين المعنيتين بمباشرة الإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019 بخصوص اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

ونص القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على إنشاء لجنة فحص طلبات الترشح برئاسة ضياء رضا رئيس الإدارة المركزية لتراخيص الشركات، وعضوية كلا من يوسف السعيد مدير عام الإدارة العامة للفتوى، أحمد إبراهيم أبو العيون عضو المكتب الفنى لنائب رئيس الهيئة مقرراً.

وتباشر تلك اللجنة الأعمال المنوطة بها وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019، كما يناط بها تسليم أوراق أعمالها مقرون بتقرير بنتائج أعمالها فى خلال المواعيد المحددة.

وإنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة الدكتور وليد جاسر رئيس الإدارة المركزية لحوكمة الشركات وممثل أول عن الهيئة، وعضوية سليمان عبد الصمد مدير عام فحص شركات التأمين ممثل ثان عن الهيئة، الدكتور محسن إسماعيل عضو من ذوى الخبرة، المستشار رائد جعفر النفراوى عضو من ذوى الخبرة، أسامة بيومى مدير عام المكتب الفنى لنائب رئيس الهيئة مقرراً.

ويناط بتلك اللجنة مباشرة الأعمال المنوط بها وفقا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019.

وطالب القرار، برفع نتائج أعمال اللجنتين من خلال نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة المعنية بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين فور الانتهاء من إنجاز الأعمال المنوطة بهما.