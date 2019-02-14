video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ترميم الأرصفة والطرق بـ6 شوارع حيوية بالعجوزة.. صور

الخميس، 14 فبراير 2019 07:04 م
ترميم الأرصفة والطرق بـ6 شوارع حيوية بالعجوزة.. صور اعمال نظافة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

انتهى حى العجوزة من أعمال ترميمات للطرق والأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بـ6 شوارع حيوية بنطاق الحى، وذلك خلال حملات تمت على مدار الأسبوع الحالى.

 

وأشار اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه برفع كفاءة الشوارع وإزالة اى مخلفات وترميم الطرق والارصفة بنطاق الحى خاصه ان الفترة المقبلة ستشهد كثافات مرورية كبيرة خلال أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية .

 

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى حى العجوزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من إجراءات نحو رفع كفاءة وتطوير مختلف قطاعات حى العجوزة .

 

وأشار العنانى إلى أن الشوارع التى تمت رفع كفاءتها هى عبد المنعم رياض ، جلال الدين الحمامصى ، جامعة الدول العربية ، شهاب ، حديقة أكتوبر، جول جمال.

 

وشنت إدارة الإشغالات حملة لرفع تعديات المقاهى والمحال العامة ومعارض السيارات بشوارع أحمد عرابي و شرق الترسانة و لمشروع وجامعة الدول العربية و لبنان و شهاب و مدينة الإعلاموتمكنت من مصادرة المخالفات وإيداعها مخزن الحى وكلبشة السيارات المخالفة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.

 

كما تم كنس وتجريد ورفع تراكمات قمامة ومخلفات بــ ( محور 26 يوليو ، ميدان لبنان من أمام مسجد الشريف حسام حتى تقاطع شارع النيل الأبيض ، شارع شهاب من تقاطع شارع جامعة الدول العربية فى إتجاه شارع سوريا ) .

WhatsApp Image 2019-02-14 at 5.14.16 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-02-14 at 5.14.19 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-02-14 at 5.14.38 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-02-14 at 5.14.51 PM
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رصف طريق "غرين الغربى" بالبحيرة.. واستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضى

مطالبات برلمانية بسرعة بدء أعمال رصف الطرق بمحافظة الإسكندرية

محافظ البحيرة يوجه رؤساء المدن بمتابعة أعمال رصف الطرق بنطاق المحافظة

الجيزة

رصف الطرق

ترميم الطرق

اخبار الجيزة




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة