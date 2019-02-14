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الخميس، 14 فبراير 2019 03:27 م
خالد صلاح
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ترقيم 96 ألف رأس ماشية ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية فى بنى سويف

الخميس، 14 فبراير 2019 03:15 م
ترقيم 96 ألف رأس ماشية ضمن حملة تحصين الثروة الحيوانية فى بنى سويف تحصين الماشية- أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية للتحصين، ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل، والتي بدأت في الثاني من فبراير الجاري، وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية

وكشف التقرير الذي أعده الطب البيطري بشكل يومي عن متابعة سير العمل بالحملة،أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها( منذ بداية الحملة في الثاني من فبراير الجاري وحتى أمس الأربعاء) بلغ 90 ألف و648 رأساً ،منها 78 ألف و173 من الأبقار، و11 ألف و831  من الجاموس، و644 من الأغنام و الماعز

بينما وصل العدد الاجمالي للحيوانات التي ترقيمها وتسجيلها إلى 5 آلاف و747حيواناً بواقع 5 آلاف و221من الأبقار،و 526 من الجاموسة، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل،وذلك تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسؤولى قطاع الطب البيطري ببني سويف.

 

  

 


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