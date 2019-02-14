بومبيو يحث الحلفاء الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

رويترز

حث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، حلفاء بلاده الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى مثلما فعلت بلاده.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن بومبيو قوله - أثناء حضوره مؤتمر السلم والأمن فى الشرق الأوسط المقام فى بولندا - إنه يشعر بالأسف إزاء إنشاء بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية مالية خاصة تعتقد واشنطن أنها تهدف إلى كسر العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة على إيران.

يذكر أن الانقسامات بين أمريكا وأوروبا بشأن إيران حالت دون إرسال فرنسا وألمانيا كبار دبلوماسييها للمشاركة فى مؤتمر وارسو المقام برعاية أمريكية وبولندية للترويج للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.