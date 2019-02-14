بعد 76 عاما..العثور على حطام حاملة طائرات أمريكية غرقت بالحرب العالمية الثانية

كتب محمد رضا

عثرت الولايات المتحدة الأمريكية على حطام سفينة حاملة الطائرات "يو اس اس هورنيت"، التى فقدت منذ فترة طويلة خلال الحرب العالمية الثانية، وجاء ذلك بعد 76 عاما من غرق حاملة الطائرات الأمريكية، التى استقرت فيما يقرب من 17500 قدم تحت الماء.



حطام حاملة الطائرات الأمريكية هورنيت

لمدة 76 عاما، استقرت حاملة الطائرات الأمريكية فى قاع المحيط، والتى أصبحت قبر هادئ لـ140 بحارا ماتوا فى اليوم الذى غرقت فيه السفينة، بينما نجا حينها قرابة 2000 بحارة آخرين، أما الآن وللمرة الأولى منذ ذلك الحين، وضع البشر أعينهم على حاملة الطائرات "هورنيت"، التى غرقت فى أكتوبر 1942 خلال معركة جزر سانتا كروز فى الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب ما نشره موقع "يو إس إيه توداى".

واكتشفت سفينة أبحاث حطام، حاملة الطائرات فى أواخر يناير 2019، على مسافة تقارب 17500 قدم تحت سطح الأرض، مستندة على أرض جنوب المحيط الهادئ، ويقول روبرت كرافت، مدير العمليات البحرية فى فولكان - الشركة التى اكتشفت حاملة الطائرات - "لقد كان لدينا "الدبور" فى قائمتنا للسفن الحربية فى الحرب العالمية الثانية التى أردنا تحديدها بسبب مكانها فى التاريخ، والتى شهدت العديد من اللحظات المحورية فى المعارك البحرية".