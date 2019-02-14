بعد جنون البقر وأنفلونزا الطيور والخنازير.. زومبى الغزلان مرض ينتشر فى كندا

كتب خالد إبراهيم

عرف العالم خلال الـ20 عاما الماضية، العديد من الأمراض الغريبة التى أصابت الحيوانات، ومنها قد تنتقل إلى الإنسان، أهمها انفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، ويوجد أيضا أمراض أصيبت بها ماشية مثل "جنون البقر"، ولكن العامل المشترك فى هذه الأمراض أنها لحيوانات يربيها الإنسان، ولكن يبدو أننا مقبلين على مرحلة جديدة وهى "زومبى الغزلان" .

وتقول "فوكس نيوز" إن أكثر من 24 ولاية ومقاطعتين فى كندا بدأ يظهر بها مرض جديد يصيب الغزلان وسمى بـ"زومبى الغزلان المميت"، وهو يمكن أن يصيب البشر.

ووفق "فوكس نيوز"، فإن عددا من الخبر من جامعة مينيسوتا، قد تحدثوا حول خطورة هذا المرض، ووصفوه بأنه مرض قاتل وعصبى، ويصيب كافة أنواع الغزلان.

وأضاف الخبراء، أنه لا يوجد حتى الآن لقاحات أو أى علاج متاح للمرض، والذى يقول عنه العلماء أنه ينتشر بشكل كبير فى الاتصال بين الحيوانات بعضها البعض.