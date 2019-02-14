video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد جنون البقر وأنفلونزا الطيور والخنازير.. زومبى الغزلان مرض ينتشر فى كندا

الخميس، 14 فبراير 2019 01:06 م
بعد جنون البقر وأنفلونزا الطيور والخنازير.. زومبى الغزلان مرض ينتشر فى كندا غزلان
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

عرف العالم خلال الـ20 عاما الماضية، العديد من الأمراض الغريبة التى أصابت الحيوانات، ومنها قد تنتقل إلى الإنسان، أهمها انفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، ويوجد أيضا أمراض أصيبت بها ماشية مثل "جنون البقر"، ولكن العامل المشترك فى هذه الأمراض أنها لحيوانات يربيها الإنسان، ولكن يبدو أننا مقبلين على مرحلة جديدة وهى "زومبى الغزلان" .

وتقول "فوكس نيوز" إن أكثر من 24 ولاية ومقاطعتين فى كندا بدأ يظهر بها مرض جديد يصيب الغزلان وسمى بـ"زومبى الغزلان المميت"، وهو يمكن أن يصيب البشر.

ووفق "فوكس نيوز"، فإن عددا من الخبر من جامعة مينيسوتا، قد تحدثوا حول خطورة هذا المرض، ووصفوه بأنه مرض قاتل وعصبى، ويصيب كافة أنواع الغزلان.

وأضاف الخبراء، أنه لا يوجد حتى الآن لقاحات أو أى علاج متاح للمرض، والذى يقول عنه العلماء أنه ينتشر بشكل كبير فى الاتصال بين الحيوانات بعضها البعض.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعرف تسعيرة المرور من كوبرى قصر النيل بعد إنشائه.. مفيش فلوس على الغزلان

الغزلان تزاحم البشر فى "نارا" اليابانية.. فما قصة المدينة الغريبة؟

"مين فيهم أهم".. صياد يضحى بحياة كلابه من أجل غزالة.. فيديو

فيديو.. الغزلان فى شوارع اليابان للترفيه عن السياح

جنون البقر

أنفلونزا الطيور

انفلونزا الخنازير

زومبى الغزلان

مرض

كندا

اخبار المنوعات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة