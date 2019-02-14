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بالورود والأحضان.. الشرطة النسائية تخفف الألم عن مريضات الأورام بالصعيد

الخميس، 14 فبراير 2019 11:48 ص
بالورود والأحضان.. الشرطة النسائية تخفف الألم عن مريضات الأورام بالصعيد قبلة من ضابطة على رأس مريضة
كتب محمود عبد الراضي
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في مشهد إنسانى، زار وفد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إحدى المستشفيات لعلاج الأورام مجاناً لمرضى محافظات الصعيد بمدينة طيبة الجديدة بنطاق محافظة الأقصر".

وزار الوفد القطاع المرضى بالمستشفى وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم، حيث لقى ذلك استحسان المرضى وذويهم، موجهين الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وحرصها على دعم أواصر التواصل مع المواطنين.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل أُطر التواصل والمشاركة الاجتماعية مع كافة أطياف وفئات المجتمع .

الضابطات يداعبن المرضى
الضابطات يداعبن المرضى

 

العميدة منال عاطف توزر الورود على المريضات
العميدة منال عاطف توزر الورود على المريضات

 

جانب من الزيارة بالمستسفى
جانب من الزيارة بالمستسفى

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

ضابطة حقوق الإنسان مع المرضى
ضابطة حقوق الإنسان مع المرضى

 

قُبلة من العميد منار مختار على رأس مريضة
قُبلة من العميد منار مختار على رأس مريضة

 

ورود على المرضى
ورود على المرضى

 

ورود للمرضى
ورود للمرضى

 

وفد حقوق الإنسان بالمستشفى
وفد حقوق الإنسان بالمستشفى

 

وفد حقوق الإنسان مع المرضى
وفد حقوق الإنسان مع المرضى

 


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