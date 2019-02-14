باكستان تستضيف محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان الأسبوع المقبل

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت باكستان أنها ستستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية فى تطور يشير إلى إحراز تقدم كبير فى المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب الأفغانية التى استمرت 17 عامًا.

وذكرت صحيفة "أكسبريس تريبيون" الباكستانية أنه من المقرر أن تُجرى المحادثات فى العاصمة إسلام آباد فى 18 فبراير الجارى بحضور المبعوث الأمريكى الخاص زلماى خليل زاد مع فريق من مفاوضى طالبان.

كما سيلتقى وفد طالبان مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ليكون أول لقاء بين الجماعة المسلحة وقيادى باكستانى منذ عام 2001، عندما تمت الإطاحة بالحركة من الحكم بعد الغزو الأمريكى.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن وفد طالبان سيزور إسلام آباد تلبية لدعوة من الحكومة الباكستانية.

وأضاف أنه بناء على دعوة رسمية من الحكومة الباكستانية سيتم عقد اجتماع آخر بين مجموعات المفاوضين التابعين للتنظيم والولايات المتحدة فى 18 فبراير الجارى فى إسلام آباد.

وأشار المتحدث إلى أن فريق المفاوضات سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لإجراء مناقشات شاملة بشأن العلاقات الباكستانية-الأفغانية والقضايا المتعلقة باللاجئين الأفغان ورجال الأعمال الأفغان.

وأوضح مسؤولون معنيون بمسألة المفاوضات أن اجتماع إسلام آباد سيكون بمثابة متابعة للمفاوضات التى عقدت فى وقت سابق.