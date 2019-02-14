باكستان تستضيف الجولة التالية من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان

رويترز

أكد وزير الإعلام الباكستانى فؤاد تشودرى اليوم الخميس أن الجولة التالية من محادثات السلام بين طالبان الأفغانية والولايات المتحدة ستنعقد فى باكستان فى إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاما. ولم يعط تشودرى مزيدا من التفاصيل.

وفى واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن الولايات المتحدة لم تتلق أى دعوة رسمية لعقد المحادثات فى إسلام اباد وأنه "لا اجتماع سيُعلن فى ذلك التوقيت".

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال أمس الأربعاء إن مفاوضي الحركة سيلتقون بنظرائهم الأمريكيين في 18 فبراير شباط في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

ومن شأن هذه المحادثات أن تنعقد قبل أسبوع من مفاوضات كانت مقررة بين الجانبين في قطر في 25 فبراير شباط. وقال مجاهد في بيان إن محادثات قطر ستنعقد في موعدها المقرر.

وأشادت الحركة الإسلامية المسلحة والولايات المتحدة بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها قطر الشهر الماضي.